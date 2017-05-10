Zara Ahmet Çuhadaroğlu MYO'da mezuniyet sevinci

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) 138 öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın, “Bizleri burada toplayan neden, siz değerli öğrencilerimizin varlığıdır. Başarılarla tamamladığınız üniversite eğitiminizin ardından mezuniyet sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Sizleri ve velilerinizi tebrik ediyor, hocalarımıza ve idarecilerimize teşekkürlerimizi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra MYO Müdürü Doç. Dr. Abdullah Kaya ile okul birincisi Maliye Programı öğrencisi Abdulmuttalip Yıldız da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 138 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.

Tören, öğrencilerin kep atmasıyla son buldu.