Zara Belediye Başkanı Pala'nın acı günü
14 Kasım 2016 Pazartesi, 16:25
SİVAS (AA) – Zara Belediye Başkanı Ahmet Pala’nın annesi vefat etti.
86 yaşında hayatını kaybeden Hesna Pala, öğle vakti Zara Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Başyut Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Pala ailesinin yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Zara Kaymakamı Cengiz Nayman, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.