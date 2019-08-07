Zara Belediye Güreş Spor, süper ligde mücadele edecek

SİVAS (AA) – Türkiye Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Birinci Lig takımlarından Zara Belediye Güreş Spor Kulübü, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek.

Konu hakkında AA muhabirine açıklama yapan Kulüp Başkanı Hamza Ergüt, "2013 yılından beri Türkiye Büyük Erkekler Grekoromen Güreş Birinci Ligi'nde mücadele eden kulübümüz geçtiğimiz sezon ligi üçüncü olarak tamamlamıştı. Bu yıl Süper Lig takımlarından Akhisar Belediyespor Güreş Takımı'nın ligden çekilme kararı alması üzerine sıralamaya göre takımımız bu sezon Süper Lig'de yer alacak." dedi.

Ergüt, "Bu sezon kulüp olarak Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş İkinci Ligi'nde bir takımımız yer alırken grekoromende de Süper Lig'de minderde yerimizi alacağız. Ligler başlayana kadar hazırlıklarımızı tamamlanmış olacağız. Sivas'ı ve Zara'yı en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.