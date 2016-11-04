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Zara Belediyesine çocuk meclisi kuruldu

04 Kasım 2016 Cuma, 18:00
Zara Belediyesine çocuk meclisi kuruldu

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SİVAS (AA) – Zara Belediyesinde çocuk ve gençlik meclisleri kuruldu.

Zara Belediyesi Meclis Salonu’nda toplanan meclislerin, başkan yardımcıları seçildi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala başkanlığında yapılan toplantılarda, çocuk meclisinde Batuhan Özakay ile Emre Yazıcıoğlu, gençlik meclisinde de Nurullah Salman ile Mürsel Yiğit başkan yardımcısı oldu.

İlçe merkezine bağlı ilk ve ortaokullarda öğrenim gören 24 küçük öğrenci çocuk meclisinde, lise ve yüksekokullarda öğrenim gören 22 öğrenci de gençlik meclisinde yer aldı.

Gerçekleştirilen ilk oturumda öğrenciler, taleplerini Belediye Başkanı Pala’ya iletti.

Başkan Pala da, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin şehirlilik bilincini artırmak, sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla meclisleri kurduk. Toplantılarımız her ay düzenli olarak yapılacak, her toplantıda bir önceki toplantıda ele alınan konuların durumları değerlendirilecek.” dedi.

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