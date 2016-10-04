SİVAS (AA) – Zara İlçe Belediyesini temsil eden kurumsal logo yenilendi.

Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, düzenlediği basın toplantısında yeni logonun tanıtımını yaptı.

Logo hakkında bilgi veren Pala, “Belediye Meclisinin değerlendirmeleri neticesinde belediyemizi ve ilçemizi sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihi anlamda temsil edeceğini düşündüğümüz, 12 logo örneği içerisinden, turkuaz ve turuncu çerçeve renkli, ortasında Zara Garnizon Şehitliği, Selçuklu motifi olan çift başlı kartal figürleri ve Türk bayrağı, arka planında Beydağı ve Kösedağı’nı sembolize eden dağ figürleri, alt kısmında da Kızılırmak ve köprü figürleri ile zemininde ilçemizin önemli ürünü olan balı sembolize eden petek motifinin kullanıldığı logo, meclis üyelerimizin oy birliğiyle kabul edilerek kullanımına geçti.” ifadelerini kullandı.

Pala, yeni logonun hayırlı olmasını diledi.