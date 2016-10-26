Zara Devlet Hastanesine atanan doktorlar göreve başladı

SİVAS (AA) – Zara Devlet Hastanesine atanan üç doktor göreve başladı.

Hastane Müdürü Yavuz Kaya, yaptığı açıklamada, hastaneye genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum ile anestezi uzmanı atandığını söyledi.

Kaya, “Genel Cerrahi Uzmanı Murat Can Mollaoğlu’nun göreve başlamasıyla hastanede yakın zamanda endoskopi ve kolonozkopi yapılmaya başlanılacak. Ayrıca laparoskopi cihazımızın tedariki ile de Zara’da ilk kez kapalı safra kesesi ameliyatları da yapılabilecek.” diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Gülizar Özer’in de göreve başlamasıyla ilçede normal ve sezeryan doğumlar yapılmaya başlanacağını aktaran Kaya, “Yeni atanan anestezi uzmanımız Gökhan Asan, aynı zamanda da hastanemiz başhekimi olarak da görevine başlamıştır.” ifadelerini kullandı.