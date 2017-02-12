Zara Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurul yaptı

SİVAS (AA) – Zara Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinin genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Sivas Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Bölge Birliği Başkanı Yüksel Demirgil, esnaf ve sanatkarlara ilçelerde de düşük faizli kredi imkanı sağladıklarını belirtti.

Kooperatif kredilerinde 1 yıllık kredi faiz oranlarının yüzde 4 olduğunu aktaran Demirgil, “Bir yılı aşan kredilerde yıllık faiz oranımız yüzde 5 olarak uygulanmaktadır. Bu faiz oranları ile kredi kullandırılan Türkiye’de başka bir kurum ya da kuruluş bulunmamaktadır.” ifadesini kullandı.

Kooperatif kredilerine esnaf ve sanatkarların ilgisinin her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Demirgil, kredilerden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların kooperatife müracaat etmelerini istedi.

Zara Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Öz ise kooperatifin faaliyet ve çalışmaları ile ilgili üyelere bilgiler aktardı.

Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu ve denetim kurulu raporunun okunmasının ardından genel kurul bilanço ve gelir-gider tablolarının okunmasıyla sürdü. Daha sonra okunan raporlar ve hesaplar müzakere edildikten sonra yönetim ve denetim kurulları ibra edildi. 2017 yılı tahmini bütçesi görüşülerek karara bağlandı.

Genel kurula Sivas Halk Bankası Merkez Şube Müdürü Fuat Tektin, Zara Halk Bankası Şube Müdürü Mehmet Akif Yıkıcı ile ilçe kooperatiflerinin başkanları ve üyeler katıldı.