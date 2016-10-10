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Zara Kaymakamı Nayman görevine başladı

10 Ekim 2016 Pazartesi, 14:15
Zara Kaymakamı Nayman görevine başladı

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SİVAS (AA) – Zara Kaymakamlığına vekil olarak atanan Cengiz Nayman görevine başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Zara Kaymakamının açığa alınmasının ardından göreve Cengiz Nayman atandı.

Görevine başlayan Nayman, 1983 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlayan Nayman, Erciyes Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. 2009 yılında vergi denetmenliği, 2012 yılında iş müfettişliği görevlerinde bulunan Nayman, 2015 yılında 104. dönem kaymakam adaylığı yaptı.

Çeşitli ilçelerde vekil kaymakamlık görevlerinde bulunan Cengiz Nayman, son olarak Zara İlçe Kaymakamlığına vekil kaymakam olarak atandı.

Cengiz Nayman Kaymakam Zara

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