Zara Kaymakamlığı yeni binasına taşındı

SİVAS (AA) – Zara Kaymakamlığı yeni hizmet binasında hizmet vermeye başladı.

Zara Kaymakamı Cengiz Nayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye yakışır bir Hükümet Konağı yapıldığını belirterek, bundan sonra vatandaşlara daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.

Binanın yapımında emeği geçenlere de teşekkür eden Nayman, “2014 yılında temelleri atılan ve 2 bin 150 metrekare alana inşa edilen Hükümet Konağında çalışmalar bitti. Kaymakamlığımız bünyesinde bulunan birimler ile yeni binamıza taşındık artık Zara halkına yeni binamızda hizmet edeceğiz. İlçemize hayırlı olsun.” dedi.