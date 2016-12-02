Zara Kaymakamlığından güreşçilere destek

SİVAS (AA) – Zara Kaymakamlığı tarafından ilçede güreş eğitimi alan öğrenciler için yapılan spor salonu hizmete açıldı.

Salonda yaklaşık 70 kişilik öğrencinin kullanabileceği, içerisinde ağırlık istasyonları, kondisyon bisikletleri, koşu bandı, halat ve mekik sehpası bulunuyor.

Açılışta konuşan Kaymakam Cengiz Nayman, ata sporu güreşe büyük önem verdiklerini söyledi.

İlçede ciddi bir potansiyel gördüklerini aktaran Nayman, “İlk,orta ve liselerimizde eğitim gören öğrencilerimizin her gün güreş eğitimlerini aksatmadan yapmaları, il içi, ulusal ve uluslararası güreş müsabakalarında öğrencilerimizin başarılarının bulunması ülkemiz güreş sporu açısından bizleri umutlandırmaktadır. Geleceğin güreşçilerinin yetişmesine katkı sunulabilmesi amacıyla eğitimlerinin, antrenmanlarının daha verimli olabilmesi için salonumuzu gençlerimizin hizmetine açıyoruz.” diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt de 2004 yılından bu yana güreş eğitimi verildiğini dile getirerek, güreş alanında ciddi başarılar sağlandığını kaydetti.

Açılışa, Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mutlu Bulut, Orman İşletme Şefi Zeki Görgülü, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Kaya, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur ile güreşçiler katıldı.