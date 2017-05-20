Zara lisesi mezunları buluştu

SİVAS (AA) – Zara Lisesinde geleneksel ‘1979 Mezunları’ buluşma programı düzenlendi.

Zara Lisesi ’79 Mezunları’ buluşma programı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük’ün ev sahipliğinde Zara Belediyesi Kızılırmak sosyal tesislerinde yapıldı.

Programda konuşan Büyük, eski günleri yad ettiklerini belirterek, “Hayatımızda hep bir eksiklik olarak hissettiğimiz o eski lise yıllarımızı ve dostluklarımızı yad edebilmek adına bu yıl ikincisini tertip ettiğimiz mezunlar buluşması programı ile bir araya gelmenin, dostlukları tazelemenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Programa Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, ilçe Milli Eğitim Müdürü Halil Kurt ile Zara Lisesi 1979 mezunları katıldı.