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Zara Ülkü Ocakları binası törenle açıldı

08 Ekim 2016 Cumartesi, 18:19
Zara Ülkü Ocakları binası törenle açıldı

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SİVAS (AA) – Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zara Şubesi, düzenlenen törenle yeni hizmet binasını açtı.

Zara Şubesi Başkanı Oğuz Ekici, Varinli Caddesindeki yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletine hizmet etmekten gurur duyduklarını belirtti.

Bir çok alanda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini aktaran Ekici, “Yeni hizmet binamızın ülkemize, milletimize ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz büyük Türk Milliyetçiliği ailesine hayırlar getirmesini diliyorum.” dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından MHP Sivas İl Başkanı Turhan Eyinç, Ülkü Ocakları Sivas Şube Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, MHP Zara İlçe Başkanı Bahadır Tuğhan Mutlu ile çok sayıda ocak mensubu kurdela keserek açılışı gerçekleştirdi.

Sivas Ülkü Ocakları yeni bina Zara

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