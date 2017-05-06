Zara Ziraat Odası, meclis toplantısını Şerefiye'de yaptı

SİVAS (AA) – Zara Ziraat Odası aylık meclis toplantısı Şerefiye köyünde gerçekleştirildi.

Şerefiye Ali Koçyiğit Hizmet Binası’nda gerçekleşen mayıs ayı meclis toplantısında aylık gündem maddeleri görüşüldü.

Daha sonra delege ve çiftçilerle bir araya gelen oda üyeleri çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Oda Başkanı Zeki Şimşek, toplantıda yaptığı konuşmada, çiftçilerin sorunlarını yerinde dinlemek için Şerefiye köyüne geldiklerini belirterek, “Sorunlar hakkında neler yapılabilir diye ortak bir çalışma gerçekleştirmek aynı zamanda da ülkemizde, ilçemizde uygulanan çiftçilere yönelik projeler hakkında bilgiler sunmak üzere buraya geldik. Toplantımızın burada gerçekleşmesini sağlayan ve bizleri Şerefiye’ye davet eden odamız meclis üyesi ve Şerefiye Köyü Muhtarı Doğan Turan’a ve Şerefiye halkına teşekkürlerimizi sunuyorum.” diye konuştu.

Toplantıya oda meclisi ve yönetiminin yanı sıra çevre köy muhtarları ile çok sayıda çiftçi katıldı.