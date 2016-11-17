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Zara’da 720 aileye kömür yardımı yapıldı

17 Kasım 2016 Perşembe, 16:45
Zara’da 720 aileye kömür yardımı yapıldı

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Zara ilçesinde 720 aileye kömür yardımı yapıldı.

Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, tarafından ihtiyaç sahibi 720 aileye kömür dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Cengiz Nayman, yaptığı açıklamada, “İlçe merkezinde ve köylerde bin 700 ton kömür dağıtımı yaptık. Bu yıl toplamda 2 bin 200 ton kömür dağıtımı hedefliyoruz. Vakfımız tarafından ilçe merkezimizde ve köylerimizde ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik kömür dağıtımı devam edecek.” dedi.

Kömür Yardımı Zara

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