Zara'da biçerdöver ve hububat alım fiyatları belli oldu
SİVAS (AA) – Zara Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yapılan piyasa araştırması sonucu ilçede balyalama ve biçerdöver fiyatları belli oldu.
Oda Başkanı Zeki Şimşek, AA muhabirine, çiftçilerin fiyat karmaşası yaşamamaları amacıyla piyasa araştırması yaptıklarını belirtti.
Şimşek, "2019 yılı piyasa araştırması sonucu ilçemizde balya yapım fiyatı 3 lira, biçerdöver dekar biçim fiyatı 17 lira, saman kilogram fiyatı 40 kuruş, yem bitkisi kilogram fiyatı da 60 kuruş olarak belirlendi." diye konuştu.
Bakanlığın 2019 yılı hububat alım fiyatlarını da hatırlatan Şimşek, "İlçemizde hasat dönemi başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2019 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi için belirlediği hububat kilogram alım fiyatı da makarnalık buğdayda 1,40 lira, düşük vasıflı makarnalık buğdayda 1,20 lira, sert ekmeklik buğdayda 1,35 lira, diğer ekmeklik buğdayda 1,27 lira, düşük vasıflı ekmeklik buğdayda 1,12 lira, arpada 1,10 lira, çavdar, yulaf, tritikalede 1,02 lira. Çiftçilerimiz isterse bu fiyatlardan lisanslı depoculuğa ürünlerini vererek değerlendirebilir." dedi.
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