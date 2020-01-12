Zara'da çocuklara yönelik illüzyon gösteri sunuldu
SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde çocuklara yönelik illüzyon gösterisi sunuldu.
"Paytak" ismiyle tanınan illüzyonist ve jonglör Kerem Eser ile illüzyonist Levent Kasap, Zara ilçesinde sahne aldı.
Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen gösteride sahne alan Eser ile Kasap, akrobasi, denge, sihirbazlık ve cambaz gösterileri yaparak çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.
Kerem Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösteri dünyasında çeyrek asra ulaştığını söyledi.
Yıllardır çocuklar ve yetişkinler için gösteriler yaptığını belirten Eser, "Çıktığımız turnede il il, ilçe ilçe gezerek çocuklarımızın aileleri ile hoş vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Gittiğimiz her il ve ilçede beklentilerimizin üzerinde ilgiyle karşılaşmaktayız." dedi.
Televizyon programına kısa bir ara verdiğini ifade eden Eser, Levent Kasap ile çıktıkları Anadolu turnesinde yeni yerler görüp, yeni insanlar tanıma imkanı bulduklarını dile getirdi.
Eser, Zara'da gösteri yapmalarına olanak sağlayan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın'a, Belediye Başkanı Fatih Çelik ile Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur'a teşekkür etti.
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