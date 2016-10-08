Zara’da doğalgaz çalışmaları

SİVAS (AA) – Sivas’ın Zara ilçesinde inşaatı devam eden doğalgaz dış hat çalışmalarında sona gelindi.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, doğalgaz dağıtım istasyonunda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Başkan Pala, “Yaklaşık 3 bin 500 metrelik boru hattı ve istasyon kurulumunda sona gelindi. Boru hattının döşenmesinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde borular su ile doldurularak test edilecek. Bu çalışmanın ardından iç hattın ihalesi yapılarak ikinci aşamaya geçilecek. Çalışmalar böyle devam ederse ilçemiz 2017 yılında doğalgaza kavuşacak. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.