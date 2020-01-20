Zara'da doğaya yem bırakıldı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Kış şartlarının etkili olduğu Zara ilçesinde ilçe merkezine 18 kilometre mesafedeki Tödürge Gölü çevresi ile Mahmutağa Çiftçiliği, Osmaniye ve Kümbet köyleri kırsalına yaban hayvanları için yem takviyesi yapıldı.
Konu hakkında açıklama yapan Kaymakam Mehmet Sayın, "İlçemizde soğuk havanın etkili olması ve toprak yüzeyinin karla kaplı olması nedeniyle doğada yaşayan canlılar için yiyecek bulmak zorlaştı. Biz de bir nebze de olsa yaban hayvanlarına destek olabilmek, kışı daha rahat atlatabilmelerini sağlamak amacıyla ilden getirttiğimiz yemleri doğaya bıraktık. Bu çalışmamız kış süresince değişik bölgelerde devam edecektir." dedi.
Doğaya yem dağıtımı etkinliğine Doğa, Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Okan Gün, Doğa, Koruma ve Milli Parklar Şefi Ahmet Turan Solmaz, Zara Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Necat Arslanbulut ile yönetimi katıldı.
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