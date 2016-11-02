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Zara'da 'Genç Sigortacıların Türk Sigortacılığı Vizyonu” paneli

02 Kasım 2016 Çarşamba, 18:40
Zara'da "Genç Sigortacıların Türk Sigortacılığı Vizyonu" paneli

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SİVAS (AA) – Zara ilçesinde “Genç Sigortacıların Türk Sigortacılığı Vizyonu” konulu panel düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Konferans Salonu’nda öğrencilere yönelik düzenlenen panelde, Nedim Erdem, Şener İpek, Ercan Akdemir, Murat Salman ve Murat Özhan, bilgiler verdi.

Öğretim görevlisi Muhsin İpek’in moderatörlük yaptığı panelde Türkiye’deki ve dünya ülkelerindeki sigortacılık anlayışının farklılıklarına değinildi.

Panele, Kaymakam Cengiz Nayman, CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çimen, okul müdürü Yrd. Doç. Dr. Yüksel Aydın, ilçe protokolü ile çok sayıda öğrenci katıldı.

zara ilçesi

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