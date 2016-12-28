Zara'da halk günü düzenlendi

SİVAS (AA) – Zara Kaymakam Vekili Mehmet Sayın, ilçede halk günü düzenledi.

Sayın, Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, çözümler üretmek için bu toplantıyı düzenlediğini belirtti.

Toplantının geleneksel hale geleceğini aktaran Sayın, “Gerçekleştirdiğimiz halk gününde gerek ilçemizi tanımak anlamında, gerekse halkımızın beklentilerine cevap verebilmek adına sizlerle bir araya geldik. İlçemizin temel ürünü Zara balının en iyi yerlere gelebilmesi için çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Bölgemizde hayvancılık ve meyvecilik alanlarında da projeler geliştirilmelidir.” dedi.

Muhtarların ve esnafların da katıldığı toplantıda, vatandaşlar taleplerini Sayın’a iletti.