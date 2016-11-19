Zara'da katı ve sıvı yakıtlı kalorifer ateşçiliği kursu açıldı

SİVAS (AA) – Zara ilçesinde kalorifer ateşçiliği kursu açıldı.

Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi tarafından ilçede açılan ve 18 kişinin katıldığı, kursa eşi ile katılan Hülya Söyler, kursun ilgi odağı oldu.

Kursa katılan 30 yaşındaki Hülya Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl okulda çalışıyorken arkadaşlarının nasıl kalorifer yaktığının dikkatini çektiğini kaydetti.

Kaloriferin nasıl yandığını ve üstündeki parçaların ne işe yaradığını merak ettiğini anlatan Sönmez, “Böyle bir kurs açıldığını duyunca bende giderim demiştim. Müdürümüz sağ olsun bayanlarında katılabileceğini söyleyince bende gelip başvurdum. Eşimle birlikte kursa devam ediyorum. Kurstan sonra da kalorifercilik yapmayı düşünüyorum.” diye konuştu.