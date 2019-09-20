Zara'da Kösedağ zirve yürüyüşü yapıldı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde Kösedağ zirvesine yürüyüş düzenlendi.
Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Zara Kaymakamlığı tarafından Kösedağ'a zirve yürüyüşü gerçekleştirildi.
Kaymakam Mehmet Sayın önderliğinde, Şafaklı köyünden başlayan yürüyüş, Kösedağ İkisivri mevkisinde sona erdi.
Yürüyüş sonrası AA muhabirine açıklama yapan Mehmet Sayın, "Sivas Kongresinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Zara ilçemizde etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün de bir yürüyüş gerçekleştirdik. Kösedağ'ın zirvesindeyiz. Yürüyüşe katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Yürüyüşe Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK), Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyeleri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
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Zara'da Kösedağ zirve yürüyüşü yapıldı
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