Zara'da öğrencilere yeni yıl hediyesi

SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesindeki köy okullarında eğitim gören öğrencilere yeni yıl hediyesi olarak bot ve monttan oluşan hediye paketleri dağıtıldı.

Zara Ziraat Odası tarafından başlatılan Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu'nun (KIDEF) maddi destek sağladığı "Bir Mont, Bir Bot" sosyal sorumluluk projesi kapsamında köy okullarında eğitim gören 320 öğrenciye bot ve monttan oluşan hediye paketleri verildi.

Yapak Vakfı Özköyler İlk ve Ortaokulu yemekhanesinde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Eğitime ve öğrencilerimize yapılan her hizmet, her yatırım geleceğimiz için hayati önem taşımaktadır. Oda başkanımıza, federasyon başkanımıza ve iş insanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Oda Başkanı Zeki Şimşek ise "Oda yönetimi olarak 'Bir Bot, Bir Mont' adı altında sosyal sorumluluk projesi ile öğrencilerimize hediye vermeyi planladık. Projemize oda meclis üyemiz ve aynı zamanda federasyon başkanı Mehmet Bağca ve yönetimi maddi katkı sağlayarak Yapak, Şerefiye ile Korkut köylerimizdeki ilk ve ortaokul öğrencilerimize yılbaşı öncesi hediyelerini ulaştırdık." diye konuştu.

Federasyon Başkanı Mehmet Bağca da "Federasyon olarak eğitim alanında hizmetlerimiz öncelikli olarak devam etmektedir. Öğrencilerimize burs desteği sağlarken, giyimden barınmaya birçok alanda öğrencilerimizin yanında yer almaktayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bağca'ya plaket takdimi yapıldı.

Daha sonra Yapak Vakfı Özköyler İlk ve Ortaokulu, Şerefiye Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu ile Korkut Gümüşay İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere hediyeleri dağıtıldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Ahmet Karakuş, AK Parti Zara İlçe Başkanı Ahmet Okur, iş insanları Şerafettin Yıldırım, Şükrettin Turan, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.