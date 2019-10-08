Zara'da patates hasat şenliği düzenlendi
SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde patates hasat şenliği düzenlendi.
İlçe merkezine bağlı Kanlıçayır mevkisinde düzenlenen şenlikte konuşan Kaymakam Mehmet Sayın, "Zara'da sulu ve susuz tarım için mutlaka bir planlamaya ihtiyaç var. İl Tarım Müdürü ile yaptığım görüşmelerde Zara'da daha çok tohumluk üretim yapılması, patates üretimi yapılması yönünde vurgu yaptı. Bir çalıştay yaparak bu konuyu masaya yatıracağız." dedi.
Belediye Başkanı Fatih Çelik de "Sulu tarımın bölgemize getirdiği güzellikler var. Belediye olarak uygun yerimiz vardı, orayı da depolama için tahsis ettik. Yapılan üretimlerin ve hasatların hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.
İlçede soğuk hava deposu kurulması gerekliliğini vurgulayan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek ise şunları kaydetti:
"DSİ'nin sulama sistemi ile ilçemizde geniş çaplı göletlerimiz oldu. Bu vesileyle sulu tarıma geçen çiftçilerimiz oldu. Sulu tarımın ilçemizde başlamasıyla 300 dönüm patates ekimi, 3 bin 700 dönüm de pancar ekimi yapılıyor. Her iki üründen de çok iyi başarı aldı çiftçilerimiz. Artık soğuk hava deposu ilçemiz için zorunlu hale geldi. Bu hizmetin ilçemize gelmesi için arazi, altyapı tahsisi ile 100 bin TL de katkı sunmak istiyoruz."
Konuşmaların ardından Kaymakam Mehmet Sayın, traktöre binerek bir süre patates sökümü yaptı, ilçe protokolü ve tarım işçileri ile patates topladı.
Tarla programının ardından arazi sahibi Kenan Soluk ve ailesinin ürettikleri patatesten hazırladıkları yiyecekler katılımcılara ikram edildi.
Programa, İlçe Tarım Müdürü Ufuk Ateş, kurum amirleri, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, Zara Ziraat Odası yönetim ve meclis üyeleri, muhtarlar ile çiftçiler katıldı.
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