Zara'da “sosyal market” taşındı

SİVAS (AA) – Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, belediye bünyesinde kurulan “sosyal market”in daha geniş bir alanda hizmet vermek üzere yeni binasına taşındığını bildirdi.

Pala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren “sosyal market”i vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına daha geniş bir mekana taşıdıklarını ifade etti.

Sosyal marketten ihtiyaç sahibi vatandaşların faydalandığını dile getiren Pala, “Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz sosyal marketimizi, alanının yetersiz kalması sebebiyle daha önce düğün salonu olarak kullandığımız binamıza taşıdık. Halkımızın, iş adamlarımızın ve kurumlarımızın ilgisi ile büyüyen marketimiz için yeni bir yer zorunlu hale gelmişti.” dedi.

Pala, “sosyal market”in ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman hizmetinde olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Müdürlüğümüz çalışmaları neticesinde mahalle mahalle dezavantajlı durumda olan vatandaşlarımızı tespit ederek ihtiyaçlara cevap veriyor. Sosyal belediyeciliğin önemli bir gereksinimi yerine getiren müdürlüğümüz sağlıktan cenazeye, giyimden gıdaya nakdi ve ayni destekler sağlıyor. Sosyal hizmetler kapsamında hasta ve yaşlı ziyaretleri, yeni doğan destekleri, her yıl ramazan ayında iftar çadırı ve evlere sıcak yemek dağıtımı, gıda yardımı yapmaktadır.”