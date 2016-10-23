Zara'da “Ülküsüz İnsan, Kütüphanesiz Köyümüz Kalmasın” projesi

SİVAS (AA) – Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zara Şubesi tarafından başlatılan, ‘Ülküsüz İnsan, Kütüphanesiz Köyümüz Kalmasın” projesi kapsamında Zara ilçesinin Derbent ve Canova köylerinde kütüphane kuruldu.

Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Zara Şubesi Başkanı Oğuz Ekici, proje kapsamında daha önce Ütük köyünde kütüphane açıldığını anımsattı. Canova köyünde şehit Sinan Savaş adına ikinci kütüphaneyi açtıklarını dile getiren Ekici, “Üçüncü kütüphanemizi de Derbent köyümüzde şehit Hayrettin Ulubay adına açıyoruz. Hem şehitlerimizin adını yaşatmak, hem de gelecek nesillerin yetişmesinde bir nebze de olsa katkıda bulunmak adına çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda kütüphanelerimizin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.

Projelerinin köylerde uygulanmasına devam edeceklerini dile getiren Oğuz Ekici, vatandaşlardan açılacak kütüphanelere kitap desteğinde bulunmalarını istedi.