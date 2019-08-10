Zara'da yaz Kur'an kursları sona erdi
SİVAS (AA) – Sivas'ın Zara ilçesinde yaz Kur'an kursları için kapanış programı düzenlendi.
İlçe Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.
Programda konuşan Belediye Başkanı Fatih Çelik, kursların düzenlenmesinde emeği geçenleri çocukları tebrik etti.
Zara Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz de "Hocalarımızın bu azmi ve çocuklarımızın ilgiyle katılımı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 17 gün beş vakit namaza camiye koşan, hafta içleri her gün yaz Kur'an kurslarımıza katılarak dua ve sureleri ezberleyen, Kur'an okumayı öğrenen çocuklarımız bugün bu dünyadaki mükafatlarını alıyorlar. Kendilerini kutluyorum." dedi.
İlahi okunması, anaokulu Kur'an kursu öğrencilerinin gösterisi ve sinevizyon gösteriminin yapıldığı programın sonunda ödül töreni düzenlendi.
Yaz Kur'an kursunda başarılı olan çocuklar ile 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi kapsamında 17 gün camilerde namaz kılan çocuklara ödül, kurs hocalarına da plaket verildi.
-
60'ından sonra ikinci üniversiteyi kazandı
-
Zara'da yaz Kur'an kursları sona erdi
-
Milletvekili Karasu şehidin kardeşinin sünnet törenine katıldı
-
Sivas'ta nöbetçi fırınlar belli oldu
-
Eskişehir'de trafik kazası: 5 yaralı
-
Sivrihisar'da trafik denetimi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]