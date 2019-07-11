ZASİAD üyeleri Zara'da
SİVAS (AA) – Merkezi İstanbul'da bulunan Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZASİAD) yönetim kurulu üyeleri Zara ilçesinde temaslarda bulundu.
ZASİAD Başkanı Musa Kürkçü ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten dolayı ZASİAD üyelerine teşekkür eden Sayın, "Yıllar öncesinden doğdukları topraklardan ayrılıp gurbette yaşayan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan iş adamlarımızın memleketlerini unutmayarak yatırımlar yapmaları örnek bir davranıştır. Zara ilçesinin gelişimine katkı sağlamanız ve yeni gelişimler için istişareler yapmanız memnuniyet verici bir durumdur." dedi.
Heyet daha sonra Belediye Başkanı Fatih Çelik ile istişarelerde bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Zara Ziraat Odasını da ziyaret eden heyet, Oda Başkanı Zeki Şimşek'ten ilçenin tarım ve hayvancılığı hakkında bilgiler aldı.
Ziyaretlerin ardından Kaz Gölü'nde incelemelerde bulunan ZASİAD yönetimi Bolucan köyünde tarım arazilerini gezdi.
Kürkçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin genel kurulunun yakın zamanda yapıldığını söyledi.
Yeni yönetim kurulu olarak istişarelerde bulunduklarını belirten Kürkçü, "Zara ilçemizde kurumlarımızı ziyaret ettik. Doğduğumuz topraklardan bağımızı koparmıyoruz, elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle de gücümüz nispetince ilçemize ne yapabiliriz sorusuna cevap aradık. Ekonomik durumdan tarihi ve doğal dokularına kadar bir çok konuda istişareler yaptık." diye konuştu.
Kaz Gölü'nün geçen yıl yaşanan yangın dolayısıyla tahrip olduğunu anımsatan Kürkçü, "Kaz gölünün doğal yapısına yeniden kavuşabilmesi, kuş türlerinin yine burayı konaklama yeri olarak kullanabilmesi için ZASİAD olarak harekete geçtik. Yetkililerle yaptığımız görüşmeler ve bölge köylüleriyle yaptığımız çalışmalar neticesinde Kaz Gölümüzü kurtardık." ifadelerini kullandı.
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ZASİAD üyeleri Zara'da
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