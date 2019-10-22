Zedelemeden çilek toplamak için sistem geliştirdi

KONYA (AA) – Konya'nın Taşkent ilçesinde yaşayan Ceylani Karaduman, bahçesinde kurduğu sistem sayesinde hem çilek hasadını daha kolay yapıyor hem de meyveyi zedelemiyor.



Çetmi Mahallesi'nde çilek yetiştiren Karaduman, hasat döneminde işini kolaylaştırmak ve mahsülünü korumak amacıyla kendi imkanlarıyla çilek toplama aparatı yaptı.



Karaduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merak üzerine bahçesinde çilek yetiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Bu fikrini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştığını belirten Karaduman, "Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında 5 dönümlük alanda çilek yetiştiriciliği projem kabul edildi ve bu sayede bahçeyi kurdum." dedi.

Çilek toplamanın zahmetli ve vakit alan bir iş olduğunu görünce kendine göre sistem kurduğunu anlatan Karaduman, "Bahçenin baştan sona her yerine çelik tel çektim. Halata biri büyük, diğeri biraz daha küçük iki kasa monte ettim. Bu sistem sayesinde çilekleri daha kolay ve hızlı toplayabiliyorum. Meyveleri toplarken doğrudan kasaya attığım için zedelenme de olmuyor." diye konuştu.

Karaduman, çilek üreticiliğinde yetiştirilmesi kadar toplanmasının da önemli olduğuna dikkati çekerek, kurduğu sistemi daha da geliştirmeyi düşündüğünü ifade etti.