Zerdeçal kanserin önlenmesi ve tedavisinde kullanılıyor

İSTANBUL (AA) – Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Birçok kronik hastalığa karşı koruyucu ve destek tedavisi olarak zerdeçal kullanılıyor. Özellikle içerdiği curcumin maddesi sayesinde kanserin önlenmesi ve tedavisinde kullanılan zerdeçalın, kanser özelinde kişinin tedavisine yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar mevcut." ifadelerini kullandı.

Koran yaptığı açıklamada, son zamanlarda daha da popüler olan homeopati ve fitoterapi gibi tamamlayıcı tıbba özellikle kanserin önlenmesi ve tedavi edilmesi aşamalarında başvurulduğunu belirtti.

Birçok kronik hastalığa karşı koruyucu ve destek tedavisi olarak zerdeçalın kullanıldığını ifade eden Koran, "Özellikle içerdiği curcumin maddesi sayesinde kanserin önlenmesi ve tedavisinde kullanılan zerdeçalın, kanser özelinde kişinin tedavisine yardımcı olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Lösemi, lenfoma, gastrointestinal sistemi kanserleri, prostat kanseri, meme kanseri, over kanseri, baş-boyun kanseri, akciğer kanseri, melanom, nörolojik kanserleri önleyici özelliği bulunuyor. Alzheimer, parkinson, multiple skleroz, katarakt, depresyon, hafızayı kuvvetlendirme, eklem iltihapları, eklem ağrıları, immün sistemin kuvvetlendirici ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkisi de vardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Koran, birçok kronik hastalığa karşı koruyucu ve destek tedavisi olarak kullanılan zerdeçalın hangi hastalıklara faydalı olduğunu şöyle anlattı:

“Mide koruyucu, gaz giderici, safra üretimini ve atılımını artırıcı etkisi olan zerdeçalın karaciğer koruyucu etkisi de vardır. Diyabet hastalarında insülin gibi davranarak kan şekerinin normal sınırlarda kalmasını sağlıyor. Yapılan araştırmalarda antioksidan ve antiinflamatuar özelliğinden dolayı damarda kireçlenme ve plak oluşumu engelleyerek kalp krizi ve inme riskini azalttığı gösterilen zerdeçal, yüksek kan basıncını düşürerek de hipertansiyonda önemli bir destek tedavisidir. Yine kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolü azaltarak da kolesterol seviyesinin dengelenmesini sağlar.”

– Cilde de faydalı

Zerdeçalın nasıl tüketilmesi gerektiğine ilişkin bilgi veren Koran, taze olarak yemeklerin içinde ve karabiber ile birlikte kullanımı baharatın faydasını artırıyor. Zerdeçal, isteğe bağlı olarak toz halinde salatalarınıza ve içeceklerinize eklenebilir ya da çay gibi demlenerek de tüketilebilir. Ayrıca cildine özen gösterenlerin de kurtarıcısı, hem doğal hem bütçeyi sarsmayacak maskeler hazırlanabilir. Evde hazırlanan yüz maskeleri içine eklenen zerdeçal, cilt rengini düzenler, cildi sıkılaştır, gözenekleri temizler, siyah noktaları yok eder.” ifadelerini kullandı.

Koran, zerdeçalın yemeklerde karabiber ile birlikte tüketmenin baharatın emilimini 20 kat kadar artırdığına dikkati çekerek, “Özellikle de yağlı yemeklerin içine bir tutam atıldığında yağ ile etkileşime girerek maksimum fayda sağlıyor. Taze olarak günlük bir çay kaşığı zerdeçal tüketmek, birçok hastalığa deva olan baharatın tüm faydalarından yararlanmamız için yeterlidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Baharatları dozunda kullanmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Koran, toksik dozu belirtilmemiş olsa da gereğinden fazla zerdeçal kullanılmasının hazımsızlık sorunu yaratabileceği ve ekstra bir fayda sağlamayacağının bilindiğini aktardı.

Koran, hamilelerde rahim kasılmalarını artırabileceği için mutlaka doktor kontrolü altında tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Kan sulandırıcı etkisinden dolayı bir hafta içinde ameliyat olacak hastalar da zerdeçal tüketmemelidir. Zerdeçalın safra arttırıcı etkisi nedeniyle safra taşı olan kişilerin doktor kontrolüyle kullanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.