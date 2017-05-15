Zeynel Bey Türbesi yeni yerine yerleştirildi

Hasankeyf’te bulunan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi’nin taşınması için takriben 2 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu, nakliye sırasında kullanılan ilave düzenekle birlikte toplam 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki türbe, Cuma günü ilçenin yeni mesken alanında yer alan Kültür Parkı’na taşınmıştı. 192 tekerlekli özel platformla, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın gerisinde yeni yerine getirilen türbenin bugün zemine oturtulması için merasim düzenlendi. Törene telekonferans sistemiyle Ankara’dan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Türbe, bakanların konuşmalarının arkasından zemine oturtuldu.

Türbenin, yapılacak birkaç işlemin gerisinde kısa sürede ziyaretçilere açılması planlanıyor.

Mehmet Şükrü Yıldırım – Osman Arslan- Emrah Kızıl