Zeynep Akkiraz Ayhan, üniversite öğrencilerine Sivas'ı anlattı

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesine yeni başlayan öğrencilere Sivas'ı anlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 bin yıllık tarihinde medeniyetlerin neden Sivas’ı seçtiğinin, coğrafi, sosyal ve stratejik açıdan önemini vurgulayan Ayhan, "Sivas'ta okumanın ayrıcalık olduğunu zaman içerisinde göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta geçmişten günümüze devam eden gelenekler, yöresel oyunlar, ahlaki kurallar, giyim ve yemek kültürüne de değinen Zeynep Akkiraz Ayhan, "Uzun yıllardır ben de Sivas'ta yaşıyorum. Kültürel ve tarihsel zenginliklerinin yanı sıra muhteşem bir doğası var. Anadolu'nun konum açısından en güzel, en köklü illerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Yazılı kaynaklarda tarihi Hititlere kadar uzanan Sivas'ta birçok uygarlığın izinin mevcut olduğunu aktaran Ayhan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'in kurulmasında en büyük adımının Sivas'ta atılmış olmasının tesadüf olması mümkün değil. Bu topraklar, Pir Sultan Abdal'ı, Aşık Veysel'i, Nuri Demirağ'ı ve onlar gibi nicelerini yetiştirdi. Umuyorum ki siz de bu şehirde güzel anılar biriktirerek mezun olur ve hayallerinize ulaşırsınız."