Zeytin ağacı çeşitleri mercek altına alındı

Ayvalık Belediyesi’ne ait Türkan Saylan Kültür Merkezi bünyesindeki Zeytin Müzesi’nde düzenlenen panelde, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürü Murat Küçükçakır moderatörlüğü üstlendi. Panelde; Uluslararası Zeytinyağı Danışmanı İtalyan Antonio Giuseppe Lauro ve Kırklareli Üniversitesi Ekonometri Bölümü Araştırma Görevlisi ve Ayvalık Ticaret Odası Zeytinyağı Duyusal Inceleme Laboratuvarı Sorumlusu Suzan Kantarcı Savaş konuşmacı olarak katıldı.Ayvalık zeytinin Edremit Zeytini çeşidi olduğunu savunan Antonio Giuseppe Lauro, Ayvalık’ın zeytininin çoğu yönden Türkiye’nin en nitelikli zeytini olduğunu vurguladı. Zeytinden meydana çıkan yağın, zeytinyağının kalitesini de belirlediğini ifade eden Lauro, dünyada var olan bin 570 değişiklik zeytinin bulunduğunu ve her değişiklik zeytin ile zeytinleri dallarında içeren ağaçların korunması gerektiğinin de altını çizdi.

Panelde; zeytin üreticiliğinin asil bir meslek olduğunu kaydeden Edremit Zeytin Üretme İstasyonu Müdürü Murat Küçükçakır ise, “Ayvalık’ta zeytin ağaçları dikine büyür ve her ağaç birbirinden farklıdır. Fotojenik özellikleri olan bir zeytin ağacı türüdür. Yüzlerce yıldır alan var olan bu zeytin ağaçlarına saygı duymak gerekir” dedi.

Ayvalık’ın siyah zeytinin, Gemlik zeytini dek uzun ömürlü olmamasına karşın nefis olduğunu savunan Küçükçakır, “Lakin Ayvalık’ın siyah zeytinine alışan bir daha bu zeytinden vazgeçemiyor” ifadelerini kullandı.

Panelde, Ayvalık tarihindeki zeytin ve zeytinyağını anlatan Kırklareli Üniversitesi Ekonometri Bölümü Araştırma Görevlisi ve Ayvalık Ticaret Odası Zeytinyağı Duyusal Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Suzan Kantarcı Savaş ise; Balıkesir genelindeki zeytin ağacı varlığının yüzde 17 ile 18 civarının Ayvalık’ta bulunduğunu kaydetti.

Ayvalık’ta 1 milyon 781 bin 485 meyve veren zeytin ağacı varlığının bulunduğunu, 129 bin ağacın ise meyve vermediğini anlatan Suzan Kantarcı Savaş, Ayvalık’a has olan zeytin çeşidinin karakteristik özelliklerinin korunması halinde ülke genelindeki zeytin politikasının belirlenmesine katkı maddesi vereceğini de sözlerine ekledi.