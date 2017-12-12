Zeytin ağaçları 3 yıl sonra meyve verdi

Milas Ziraat Odası Başkanlığı, önümüzdeki aylarda Milas-Söke Karayolu kenarında bulunan Suçum Mevkii’ndeki yeni hizmet binasına taşınacak. Açılış için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, yeni hizmet binasının bahçesindeki yaklaşık 50 zeytin ağacı, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı ve oda personeli tarafından imce usulüyle hasat edildi. Oldukça renkli görüntülere sahne olan hasat etkinliği sonunda, plastik kasalara toplanan zeytinler fabrikaya götürülerek soğuk sıkım yapıldı. Elde edilen kaliteli zeytinyağı ise hasat yapanlar arasında paylaşıldı.

3 yıl önce zeytin ağaçlarının neredeyse kuruma aşamasında olduğuna dikkat çeken Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, “Ağaçlarımızın yaprakları kurumaya başlamıştı. 3 yıl önce halkalı lekeyle mücadele etmeye başladık. Gerekli ilaçlamaları yaptık ve zeytinlerimizi budadık. Zaman içinde ağaçlarımız sağlıklı bir hale geldiler. Zeytin ağaçlarımız, bu yıl emeğimizin karşılığı olarak bizi oldukça iri meyveleriyle ödüllendirdi. Özellikle taban arazilerdeki zeytinlerde başlattığımız halkalı leke mücadelesinin en güzel örneklerinden biri bu bahçede” diye konuştu.

Halkalı leke hastalığının zeytindeki verimi düşüren hatta zeytin ağacının meyve vermemesine neden olan en önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Başkan Atıcı, “Halkalı leke hastalığı hakkında üreticilerimizde farkındalık ve bilinç yoktu. Hal böyle olunca bu zeytinlikler 10 yıl, 15 yıl zeytin vermedi. Özellikle dikkatimizi çeken şuydu. Taban alanlarda mantar hastalıkların çoğaldığını gördük ve rutubetin, ısının ılık havalarda mantarın birden bire ağacın yapraklarını sardığını fark ettik. Ege bölgesinde zeytincilikle uğraşanlar da bununun farkına vardı. Bu hastalık üzerine yapılan çalışmada bu hastalıktan kurtulmak için ilaçlanması gerektiğini, bu hastalığın kendiliğinden kaybolmayacağı bir gerçekti. Bu hastalığı şöyle tarif edebilirim. Zeytinin akciğerleri. Zeytinin akciğerleri hasta ve bu hastalık giderek yaygınlaşıyor. Özellikle zeytinciliğin ana merkezleri, ambarı olan Beçin köyü, Ören Ovası, Bafa, Selimiye’ye kadar giderek hat safhalara geldi. Bu konuyla ilgili Bakanlığımıza, İl, İlçe müdürlükleriyle istişareler yaptık. En sonunda Büyükşehir Tarımsal Daire Başkanı Salih Tufan buraya geldi. 2015 yılı Haziran ayında zeytinliklerin yoğun olduğu 17 köy gezdik ve köylülerle konuştuk. Ardından bu hastalıkla mücadele için çalışmalara başladık.” dedi.

Zeytinliklerin kendi haline bırakıldığında hastalığın yaygınlaştığına dikkat çeken Atıcı, hastalıkla mücadele yöntemleriyle ilgili şunları kaydetti: “Halkalı leke hastalığı ortam bulunca yayılan bir hastalık. Zeytincilerimiz de 3 yıllık bir program yapsınlar ve yıl boyunca kasım başı, şubat ortası, mart sonu 3 kez zeytinliklerini bordo bulamacı ile ilaçlasınlar. Bordo bulamacı maddi yük getirecek kadar pahalı bir ilaç değil. Herkes ilaçlama yaparsa halkalı leke hastalığını en aza indirmemiz mümkün. Bu hastalık hiçbir zaman komple bitmeyecek. Şimdi hasat zamanı zeytinlerimizi toplayacağız ilaç mı verilir diye düşünen çiftçilerimize şunu söylemek istiyorum. Bu ilaç hasada engel değil, insan sağlığına hiçbir zararı yok. İlacı gönül rahatlığıyla yapabilirler. Biz bordo bulamacı uyguladığımız alanlarda halkalı leke hastalığıyla mücadeleyi başardık. Tüm çiftçilerimiz de zeytinliklerine uygulayarak başarılı olabilirler.”

Demet Leyne