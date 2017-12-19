Zeytin hasadına yağmur engeli

Yaklaşık 12 milyon dolayında zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi’nde hasat bütün hızıyla devam ederken, 3 günden beri aralıklarla düşen yağmur nedeniyle hasatta aksama yaşandı. Hasat nedeniyle her gün yüzlerce minibüsle yöreye gelen işçiler de istirahat olanağı buldu. Öte yandan, yağmur nedeniyle ürün gelişi azaldığından fabrikaların bahçeleri de rahatladı. Fabrikayı 24 saat çalıştırdıklarını anlatan TARİŞ Müdürü Emrah Öztürk. ”Bu yıl ürün bol. Onun içinde tüm fabrikaların bahçeleri zeytinle doldu. 3 günden beri aralıklarla düşen yağış hasadı aksattı. Onun için de fabrikalar rahatladı” dedi. Geçtiğimiz günlerdeki lodosun zeytinin dökülmesine neden olduğunu anlatan Kazım Karabıyık da, ”Rüzgar ve yağış zeytinin dibe dökülmesine neden oldu. Bu nedenle hasat maliyetleri de arttı” dedi.



Fatma Talay

