Zigana’da kayak sezonu başladı !

Hafta içi gerçekleşen kar yağışının ardından bölgede kar kalınlığı bir metreye yaklaşırken, pistlerin ezilmesiyle birlikte sezonun ilk kayak faaliyetleri de başladı. Başta Gümüşhane ve Trabzon olmak üzere bölge illerinden Zigana’ya insanlar akın ederken, Arap turistlerde karlı Zigana gününün tadını çıkarmak ve kar motoruna binmek için Zigana’nın yolunu tuttu. 7’den 70’e gelen herkesin kartopu oynadığı, kar motoruyla tur attığı, kızakla kaydığı Zigana’da kayak sezonunu da Gümüşhane Valisi Okay Memiş açtı.

Vali Memiş kar motorunu kendisi sürdü

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan kayak kursuna katılan öğrencileri ziyaret eden Vali Memiş, burada kar motorunu da kendisi sürdü. Kar motoruyla kısa bir tur atan Vali Memiş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017-2018 kayak sezonunu resmen açtıklarını belirterek, tüm Karadeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

“Adeta bir festival havasında sezonun tamamlanmasını hedefliyoruz”

Zigana Kayak Merkezi’nin bölgedeki tek kayak merkezi olma özelliği taşıdığını kaydeden Vali Memiş, “Burada otelimiz, bungalov evlerimiz ve kayak pistimiz Karadeniz bölgesinde yaşayan kayak severlere hizmet veriyor. Bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Pistimiz çok uzun bir pist değil ama yine de kayak severler açısından, görselliği, doğal güzelliği itibariyle görülmeye değer bir güzellik arz ediyor. Bu yıl çok daha çeşitli programlar düzenleyeceğiz. Adeta bir festival havasında sezonun tamamlanmasını hedefliyoruz. Öğrencilerimizle, çocuklarımızla birlikte burası cıvıl cıvıl olacak her gün. Çok güzel programlar düzenleyeceğiz Zigana dağında” dedi.

“Sokak sağlıklaştırmasından sonra buraya gelenler adeta büyülenecekler”

Zigana’nın 2 bin 200 metre rakıma sahip olduğunu ve Türkiye’de kuzu etini en lezzetli şekilde yiyeceğiniz bölgelerden birisi olduğunu kaydeden Vali Memiş, şunları söyledi:

“Biz bu bölgede bir sokak sağlıklaştırması çalışmasına başladık. Burası adeta Avrupa’daki emsallerinden ayırt edilemeyecek kadar güzel hale getireceğiz. Hemşehrilerimiz adeta büyülenecekler. Devamında Limni Gölümüz var. Bu yıl yaklaşık 100 bin turist ağırladık. Çığ projesinin uygulanmasının ardından seneye kışın Limni Gölünü de kullanacağız ve burası da çok önemli bir destinasyon olacak.”

“Dünyanın en uzun ikinci tüneli olan Zigana tüneli bitince Zigana dağı tamamen turistik amaçlı kullanılacak”

Kayak pistinin metrelerce altından dünyanın en uzun ikinci tünelinin geçtiğini ve 2019 yılı sonunda açılacağını kaydeden Vali Memiş, “14,5 kilometre, toplamda 29 kilometre ile Gümüşhane’nin plakasını da simgeleyecek. Dünyanın en uzun ikinci, Avrupa’nın en uzun tüneli Zigana dağının altından geçiyor. Bu da bizim için çok önemli bir proje. 2019 yılı sonunda faaliyete geçecek. Zigana dağı tamamen turistik amaçlı kullanılacak. Tarihi İpek yolu güzergahından vatandaşlarımız aşılamaz olan bu zirveyi geçecekler. Bu da bizim için çok önemli bir zenginlik” diye konuştu.

“2018 yılında turizm açısından daha güçlü bir Gümüşhane var”

Bu yıl Gümüşhane’de 300 bin turist ağırladıklarını ve önümüzdeki günlerde TURSAB Başkanı Başaran Ulusoy’u Gümüşhane’de ağırlayarak turizme yönelik bir çalıştay düzenleyeceklerini dile getiren Vali Memiş, “5 yıldızlı otelimiz açıldı. 2018 yılında turizm açısından daha güçlü bir Gümüşhane var. Bunu bütün hemşehrilerimiz somut olarak da görecekler. Bölge insanına, bütün vatandaşlarımıza Türkiye’nin en güzel doğalarından birisine sahip olan Zigana dağına davet ediyorum. Burada en iyi şekilde ağırlanacaklarından hiç kuşkuları olmasın” ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki kayakçının hedefi milli takım

Kayak kursuna katılan 8 yaşındaki Ayşe Atalay ise iki yıldır kayak yaptığını belirterek, “Geçen yıl başladım, şimdi yine başladım. Kaymak çok güzel bir duygu. Hızlı kayınca uçacak gibi oluyorum. Değişik bir his oluyor. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Zigana dağını çok seviyorum. Hedefim büyük pistten kaymak. İlerleyen yıllarda da milli takımda ülkemizi temsil etmek istiyorum” dedi.

Bu yıl kayak kursuna rekor başvuru var

Milli kayakçı ve antrenör Yunus Avşar Yılmaz da bu sezon kendilerine çok fazla başvuru geldiğini ifade ederek, “Yaklaşık 80 civarında yeni kaydımız var. Geçen yıldan kalma yarışçılarımız ve sporcularımız var. Yaklaşık 120 civarında sporcumuz olacak bu sezon. Kar yağışı sezonun ilk günlerinde yüzümüzü güldürdü. Devamı gelirse güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz. İnşallah daha çok kar yağar. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Bugün de sezonun ilk günündeyiz. Hava da güzel. Her şey güzel” diye konuştu.

Zigana’nın ilk gününde kayak yapmaya gelen Burak Özgün ise sezonu açtıklarını belirterek, “Bu yıl güzel kar yağdı. Daha ilk kar. Gümüşhane’den, Trabzon’dan kar görmek ve bu çevrede kayak yapmak isteyen insanları buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Recep Ergin

