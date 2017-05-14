Zihinsel engelli çocuklarına 21 yıldır bebek şefkatiyle bakıyor

Merkez Karatay ilçesinde yaşamış Melek Dağlı, 9, 19, 21 yaşları arasındaki zihinsel engelli 3 çocuğuna az daha “bebek” gibi bakıyor. Fedakar anne, halasının oğlu Niyazi Dağlı (51) ile evliliklerinden dünyaya gelen 1’i dinç, 3 zihinsel engelli olan çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. Anne Melek Dağlı, engelli çocukları Mehmet (21), Kadir (19) ve Mustafa’nın (9) eğitimlerinden, giyimlerinden, saçlarının taranmasına değin tüm ihtiyaçlarına asistan oluyor.

“Ufak çocuğumun böbreği yok, kalbi de delik”

Anne Melek Dağlı, çocuklarının her an yanına olacağını ve ölene kadar da bakacağını açıklama etti. Anne Dağlı, “Çocuklarımın hastalığının ne olduğu bilinmiyor. Doktorlara kaç kere götürdüysem genetik olmadığını, tanı konabilmesi için Avrupa’ya kan gitmesi lazımmış denildi. Bu hastalığa Avrupa’da tanısını koyacaklarmış. Doğuştan 2 buçuk kilogram doğuyorlar. Sonra gelişim geriliği oluyor. Mehmet 21 yaşında, Kadir 19 yaşında, Mustafa ise 9 yaşında. Minik çocuğumun böbreği değil. Kalbi de delik. Ameliyat ve sünnet de olamadı. Anne almak fazla kuvvet. Çocuklarım için ne yapacağını bilemiyorum. Evlat var ya diğer bir şey” dedi.

“Çocuklar olduğu için bazı günler hastaneye bile gidemiyorum”

Çocukları için hayata sıkı tutunmak zorunda olduğunu kaydeden Anne Dağlı, “Ayakta durmak zorundayım. Sabahları okula göndermek için servise bindiriyorum. Akşam servis geliyor, alıyorum. Çocuklar olduğu için bir takım günler hastaneye bile gidemiyorum. 24 saat çocuklarımla meşgulüm. Ben de de kas romatizması var. Ben de gideceğim yere gidemiyorum. Bana da bakacak bir insan lüzumlu ama gerçi ben ona rağmen enerjik edinmek zorundayım. Çocuklarım için çok kuvvetli olmam gerekli. Ben çocuklarımı hiç kimseye bırakamam güvenemem” diye konuştu.

Eğitimin herkes için şart olduğunu ifade eden anne Dağlı, “Eğitirsen bir şey olurlar. Eğitmezsen hiçbir şey olmaz. Okula gittiler okulların fazla faydasını gördük. Okula gitmeselerdi benim çocuklarım sokaklarda kalsaydı kötü alışılmışlık sahibi olacaklardı. O yüzden Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz sahip çıktı. Böyle okullar açtılar. Engellerimize sahip çıktılar” şekline konuştu.

“Ben mücadelemi ölene değin vereceğim”

“Engelli çocuklarına bakamayan annelere yazıklar olsun” diyen Anne Dağlı, “Engelli çocuklar kendi kanlarından canlarından olan bir şey. Köpek bile yavrusunu ağzında taşıyor. Ben engelli çocuklarına bakamayan annelere yazıklar olsun diyorum, diğer bir şey aramak istemiyorum. Ben mücadelemi ölene değin vereceğim. Hiç bir tarafa da bırakmam çocuklarımı. Kıllarına hasar gelsin istemem. Sağ gözümden sol gözüme güvenemem. Ben başına bir meslek gelir diye yalnız bir tarafa bırakmam. Başına bir şey gelmeden kendim önlemimi alırım” dedi.

“Benim gibi engelli annelerin de özellikle Anneler Günü’nü kutlarım”

Çocuklarının her yıl Anneler Günü’nü kutladıklarını söyleyen Melek Dağlı, “Anneler Günümü kutladıkları için fazla duygulandım. Çocuklarımın böyle yapması beni duygulandırdı. Ben çocuklarımı fazla seviyorum. Onlara hasar gelmesini hiç istemem. Ben öldükten daha sonra çocuklarım ne olacak onu düşünüyorum. Bütün annelerin Anneler Günü’nü kutlarım. Benim gibi engelli annelerin de bilhassa Anneler Günü’nü kutlarım” diye konuştu.