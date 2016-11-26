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26 Kasım 2016 Cumartesi

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Zihinsel engelli gencin zile bastığı için darbedildiği iddiası

26 Kasım 2016 Cumartesi, 10:40
Zihinsel engelli gencin zile bastığı için darbedildiği iddiası

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KONYA (AA) – Konya’da zihinsel engelli gencin, evinin ziline bastığı için komşusu tarafından darbedildiği öne sürüldü.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli Hüseyin Songurtekin (24) darbedildi. Baba Ali Songurtekin tarafından yaralı halde bulunan zihinsel engelli gencin başına kaldırıldığı hastanede 3 dikiş atıldı.

Olay yeri yakınındaki sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını elde eden baba Songurtekin, oğlunun 3 kişi tarafından darbedildiğini gördü.

Polise şikayette bulunan Songurtekin, oğlunun, bir binaya girmek isteyen küçük yaştaki çocuğa yardımcı olmak amacıyla zile bastığı için darbedildiğini söyledi. Ali Songurtekin, zihinsel engelli oğlunun kulağındaki işitme cihazının da olaydan sonra kaybolduğunu belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde bir kişinin kaldırımda tartıştığı genci darbetmesi yer alıyor.

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