Zihinsel engelli kişiden 2 gündür haber alınamıyor

AKSARAY (AA) – Aksaray’da 2 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişiden haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Taşpınar beldesinde oturan zihinsel engelli Ferhat Örün (35), 2 Aralık Cuma günü gezmek amacıyla evden ayrıldı.

Örün’ün bir daha eve dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Aksaray Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinden (UMKE) oluşan yaklaşık 20 kişilik ekip, Örün’ün en son görüldüğü yer olan merkeze bağlı Bağlıköy mevkisinde başlattığı arama çalışmalarına devam ediyor.

AFAD Aksaray İl Müdürü Cezmi Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Örün’ün bulunması için yaklaşık 6 saattir çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kayıp kişinin bulunması için kamera kayıtlarını incelediklerini ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:

“Kayıp vatandaşımız, Aksaray merkezden Organize Sanayi Bölgesine kadar yürüyerek gelmiş. Aramalarımızı o bölgede genişlettik. Bağlıköy, Yuva, Kargın, Karacaören, Gözlükuyu ve Helvadere köylerinde konuyla ilgili anonslar yaptık. Anonslardan sonra Bağlıköy’de bir vatandaşımızın Ferhat ile karşılaştığı bilgisi geldi bize. Bu bölgedeki aramalarımız devam ediyor. Buradaki boş binalara, yol kenarlarına, mağaralara ve kaya oyuklarına bakıyoruz. Niğde Emniyet Müdürlüğünden iz köpeği talep ettik. Şu an AFAD ve UMKE’den oluşan 20 kişilik ekiple 6 farklı noktada aramalarımızı sürdürüyoruz.”