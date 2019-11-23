Ziraat mühendisi hayalindeki “erdemli şehri” çizgi filmde kurdu

KIRŞEHİR (AA) – FERHAT KAYHAN – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde ziraat mühendisi Hüseyin Alkan'ın, 9 bilginin 9 kötü adamla mücadelesini anlattığı ve "Erdemli Şehir" adını verdiği çizgi film Youtube'daki "maskeli animasyon" kanalında yayımlandı.

"Şehrin Dokuz Bilgini (ŞEDOBİ) Projesi"ne Ardahan'da görev yaptığı 2011 yılında başlayan ve ardından tayin olduğu Kırşehir'de de çalışmalarını sürdüren Alkan, hayalini gerçekleştirdi. "Erdemli Şehir" adını verdiği çizgi filmin ilk bölümünü Youtube'daki "maskeli animasyon" kanalında yayımlayan Hüseyin Alkan'a, en büyük desteği de eşi Tuğba Alkan veriyor.

Dokuz bilginin "türedi" olarak adlandırılan dokuz kötü yaratığa karşı verdiği mücadeleyi konu alan çizgi filmde, Mevlana, Yunus Emre, Farabi gibi tarihi şahsiyetlerin sözleri de yer alıyor.

Ziraat mühendisi Hüseyin Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da görev yaparken arkadaşının teşvikiyle 2011 yılında çizgi film senaryosu yazmaya karar verdiğini ve Şehrin Dokuz Bilgini (ŞEDOBİ) ismiyle bir çalışma başlattığını anımsattı. Projeyi ve kendini geliştirmek için birçok kitap okuduğunu belirten Alkan, “Araştırırken çok zor bir projeye başladığımı fark ettim çünkü kapsamlı bir işti. Daha önce bana yardımcı olan birkaç kişi vardı yanımda, onlar bu işi bıraktı fakat ben bırakmadım ve kendimi daha da geliştirmeye başladım.” dedi.

– “Ben çekim yapıyorum, eşim de seslendirme yapıyor”

Alkan, çizgi filmin senaryosunu kendisinin yazdığını ve bunun için 4-5 yıl emek verdiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"İki yıl önce evlendiğim eşim bana büyük destek verdi. Eşimin yardımı ile şimdi masallar çıkarıyoruz. Evimizin bir odası boştu, oraya yeşil perde uyguladık. Ben çekim yapıyorum, eşim de seslendirmeler yapıyor. Bu şekilde çizgi filmimizin çalışmaları devam ediyor. İlerleyen aşamalarda roman ve hikaye kitaplarıyla bu hayali şehri, dünyayı gerçekleştirecek adımları yavaş yavaş atmayı planlıyoruz."

Çizgi filmde seslendirme yapan arkadaşlarının gönüllü olarak bu işi yaptıklarına ve ücret almadıklarına dikkati çeken Alkan, "Çizgi filmimiz için seslendirmelere ihtiyacımız oluyordu. ŞEDOBİ’nin seslendirilmesinde İstanbul’dan müzisyen ve müzik öğretmeni Murat Yaman, Şerife Yüzgüleç, Sümeyye Bilgili hiçbir ücret almadan yardımcı oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

– Çizgi film 5 kişilik ekiple hazırlandı

Çizgi filmin 9 bilginin erdemli insanların yaşadığı bir şehir kurmasını konu edindiğini anlatan Alkan, şunları söyledi:

"Tarihi ünlü şahsiyetlerimizin eserlerinden istifade ederek hazırladığımız senaryo ile çizgi film oluşturduk. Karakterlerimizin 9 yeteneği var. Şehrin altındaki karanlıklarda kentin daha kötüye gitmesi için çalışan kötü yaratıklar var. Bu yaratıklarla mücadeleyi içeriyor. Erdemli şehir kurmaya çalışan karakterlerimiz zor duruma düştüklerinde tarihi şahsiyetler onlara yardım ediyor. Mesela ilk yardım konusunda İbn-i Sina yardım ediyor. Ahlaki değerler konusunda Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evranı Veli'den yararlandık. Metehan'dan savaşta, Farabi'den bilimde, Hezarfen Ahmet Çelebi'den havada, Piri Reis'ten denizde mücadele yardımı alıyorlar. Bu aşamaya kadar 5 kişilik ekiple geldik."

Tuğba Alkan da eşinin hayaline destek vermekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Eşinin gündüz işinde gece de projede çalıştığını vurgulayan Alkan, "İlk zamanlara ben de eşime kızıyordum, ‘Gündüz zaten yoruluyorsun, dinlen bırak bu işi’ diyordum ama baktım çok emek veriyor, bir şeyler ortaya çıkaramaya çalışıyor ben de kendisine destek vermeye projesine inanmaya başladım. Bazı projeleri birlikte yapıyoruz. Örneğin masalların seslendirmelerini, hikayeleri yazarken ona destek oluyorum." dedi.