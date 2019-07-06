Ziraat Odası Meclis Toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) – Sivas Ziraat Odasının temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.

Ziraat Odası Konferans Salonundaki toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, buğday hasadı öncesi biçerdöver denetimlerinin artacağını söyledi.

Sivas Ziraat Odası olarak biçerdöver fiyatlarının belirlenmesi için toplantı yaptıklarını belirten Çetindağ, "Hasat zamanının yaklaşmasıyla birlikte çiftçimiz biçerdöver fiyatlarını bekliyor. Önümüzdeki ayın sonlarına doğru Sivas’ta buğday hasadı başlayacak. Meclisimizde çıkan kararla biçerdöverler bir dönüm tarlayı 13 liradan biçecek. Çiftçilerimize 2019 yılının bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Tarım ve hayvancılığa yönelik çalışmalarından dolayı Sivas Valisi Salih Ayhan’a da teşekkür eden Çetindağ, şunları kaydetti:

"Valimiz Sivas’a geldikten sonra tarım ve hayvancılık şehri olan Sivas'ın daha ön seviyeye çıkması için ilk etapta SİVTAŞ'ı kurdu. Valimize meclis üyelerimiz olarak tam destek veriyoruz, sonuna kadar da yanındayız. Sivas tarımını nasıl ayağa kaldırırız diye çok güzel uğraşlar veriyor. Ot borsamız, hayvan pazarımız ve şirketimiz var. Sütle ilgili de yeni fabrikalarımız kurulacak. Gücümüzün yettiği kadarıyla çiftçimizin yanında olacağız. Valimizin başlattığı bu kampanyanın da sonuna kadar destekçi olacağız."