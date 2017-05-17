Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

Maçtan dakikalar (İkinci sanki)57.

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 14:50

Benzer Konular

Terakki Vakfı Okullarında kütüphane şenliği
Bu gülen gözler her an kapanabilir
İki kardeş atık metal ve tuz ruhundan hidrojen üretti

Maçtan dakikalar (İkinci sanki)

57. dakikada orta sahada Pavelka’nın ayağından aşan topu bölge Bajic topu Ömer Ali Şahiner’e gönderdi. Ömer Ali’nin suç oluşturan sahasına girerek çektiği şut Kasımpaşa kalecisi Ramazan’dan geri döndü. Topu takip eden Bajic kaleci Ramazan’dan sıyrıldıktan sonradan manâsız kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

62. dakikada cinayet sahasında Fofana’nın pasında ön direkte topla buluşan Bajic’in gelişine vuruşta meşin dairesel dışarı çıktı.

68. dakikada sol köşeden ceza sahasına giren Turgut Doğan’ın şutunda top kaleci Serkan’da kaldı.

74. dakikada Hadziahmetovic’in pasında topla buluşan Bajic’in cinayet sahası içinde kalenin karşısından sert şutunu Ramazan kornere gönderdi.

79. dakikada canice sahasının önünde sol çaprazdan Veigneau’nun kavisli şutunda kaleci Serkan toplu üst direkten güçlükle kornere çeldi.

90. dakikada Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin ikili mücadelede rakibi Hora’ya güvenli olmayan harekette bulununca ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 birey bıraktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Jonsson xx, Ali Turan xx, Douglas xx, Ali Çamdalı xx, Volkan Fındıklı xx, Ömer Ali xx (Milosevic dk. 69 x), Hadziahmetovic xx, Fofana xx (Selim Ay dk. 82 x), Bajic xxx (Hora dk. 89 ?)

Yedekler: Kaya, Mbamba, Emre Can, Meha

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Kasımpaşa: Ramazan x, Popov x, Veysel x, Titi x, Veigneau x, Abdullah Durak x (Guanca dk. 46 x), Sadiku x, Pavelka x (Tunay dk. 59 x), Castro x, Eduok x (Mustafa Batuhan dk. 59 x), Turgut Doğan x

Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Hasan Bilal

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Bajic (dk. 18 pen. ve 57) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Turgut Doğan (dk. 90) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Veigneau, Castro, (Kasımpaşa), Skubic, Douglas, Jonsson, Hora (Konyaspor)

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com