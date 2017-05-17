Ziraat Türkiye Kupası
Maçtan dakikalar (İkinci sanki)57.
Maçtan dakikalar (İkinci sanki)
57. dakikada orta sahada Pavelka’nın ayağından aşan topu bölge Bajic topu Ömer Ali Şahiner’e gönderdi. Ömer Ali’nin suç oluşturan sahasına girerek çektiği şut Kasımpaşa kalecisi Ramazan’dan geri döndü. Topu takip eden Bajic kaleci Ramazan’dan sıyrıldıktan sonradan manâsız kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
62. dakikada cinayet sahasında Fofana’nın pasında ön direkte topla buluşan Bajic’in gelişine vuruşta meşin dairesel dışarı çıktı.
68. dakikada sol köşeden ceza sahasına giren Turgut Doğan’ın şutunda top kaleci Serkan’da kaldı.
74. dakikada Hadziahmetovic’in pasında topla buluşan Bajic’in cinayet sahası içinde kalenin karşısından sert şutunu Ramazan kornere gönderdi.
79. dakikada canice sahasının önünde sol çaprazdan Veigneau’nun kavisli şutunda kaleci Serkan toplu üst direkten güçlükle kornere çeldi.
90. dakikada Kasımpaşalı futbolcu Turgut Doğan Şahin ikili mücadelede rakibi Hora’ya güvenli olmayan harekette bulununca ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 birey bıraktı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Kerem Ersoy xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Jonsson xx, Ali Turan xx, Douglas xx, Ali Çamdalı xx, Volkan Fındıklı xx, Ömer Ali xx (Milosevic dk. 69 x), Hadziahmetovic xx, Fofana xx (Selim Ay dk. 82 x), Bajic xxx (Hora dk. 89 ?)
Yedekler: Kaya, Mbamba, Emre Can, Meha
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kasımpaşa: Ramazan x, Popov x, Veysel x, Titi x, Veigneau x, Abdullah Durak x (Guanca dk. 46 x), Sadiku x, Pavelka x (Tunay dk. 59 x), Castro x, Eduok x (Mustafa Batuhan dk. 59 x), Turgut Doğan x
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Hasan Bilal
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Bajic (dk. 18 pen. ve 57) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Turgut Doğan (dk. 90) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Veigneau, Castro, (Kasımpaşa), Skubic, Douglas, Jonsson, Hora (Konyaspor)