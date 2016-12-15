Ziraat Türkiye Kupası
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2.
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. maçında sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci benzeri)
56. dakikada Yusuf Erdoğan’ın suç oluşturan sahasına ortasında Sanchez’in gelişine şutunda top auta çıktı.
69. dakikada sağ çaprazdan canice sahasına giren Abdülkadir’in pasında Yusuf Erdoğan’ın vuruşunda top savunmadan geri döndü.
72. dakikada ceza yayı içerisinde topla buluşan Abdülkadir’in cinayet sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Kaya sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.
74. dakikada sağ kanattan Skubic’in ortasında cinayet sahası içinde topa iyi yükselen Bajic’in kafa vuruşunda top sağ kale direğinin hemen yanından auta gitti.
Stat: Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Asım Yusuf Öz xx, Osman Gökhan Bilir xx
Konyaspor: Kaya xx, Ali Turan xx, Selim xx, Ali Çamdalı xx, Bajic xx (Rangelov dk. 88 ?), Milosevic xx, Mbamba xx (Halil İbrahim dk. 70 x), Hadziahmetovic xx, Abdülkerim xx, Hora xx (Ömer Ali dk. 70 x), Skubic xx
Yedekler: Abdüllaziz, Volkan, Douglas, Vedat
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Trabzonspor: Esteban xx, Zeki xx, Durica xx, Okay xx (Mehmet dk. 51 x), Muhammed xx, Sanchez xx (Abdulkadir dk. 63 x), Onazi xx, Mustafa Yumlu xx, Mustafa Akbaş xx, Yusuf Erdoğan xx (Hyunjun Suk dk. 83 ?), Yusuf Printer xx
Yedekler: Uğurcan, Güray, Akakpo, Doye
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kartlar: Hadziahmetovic (Konyaspor), Okay, Yusuf Printer, Akıllı (Trabzonspor)