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Zirai don uyarısı

Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bölgemizde etkin olan yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle birlikte bu geceden başlayarak önümüzdeki 3 gün her tarafında gece ve sabahtan saatlerinde bölgemizin iç kesimlerinde orta kuvvette ve kaslı zirai don olayı b.

16 Kasım 2016 Çarşamba, 23:48
zirai-don-uyarisi

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Samsun Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bölgemizde etkin olan yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle birlikte bu geceden başlayarak önümüzdeki 3 gün her tarafında gece ve sabahtan saatlerinde bölgemizin iç kesimlerinde orta kuvvette ve kaslı zirai don olayı beklenmektedir. Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın zirai don olayına karşı dikkatli ve itinalı olmaları gerekmektedir” denildi. 

Hava Durumu hava tahmini mgm.gov.tr: hava sıcaklık yağmur

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