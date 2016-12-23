Ziya Altunyaldız ABD Temsilciler Meclisi üyelerini kabul etti

AK Parti Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret ve Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Milli Savunma Komisyonu Üyelerini TBMM’de kabul etti.

Kabulde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Uğur Dilipak, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, MHP Hatay Milletvekili M. Necmettin Ahrazoğlu da hazır bulundu. Türkiye ve ABD ilişkilerinin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi müşterek değerler temelinde şekillendiğini, tarih baştan başa birçok sınamadan geçtiğini ve stratejik koşullara her zaman armoni sağladığını açıklayan Altunyaldız, temelleri hala kuvvetli olan iki ülke arasındaki ilişkilerin hassas bir dönemden geçtiğini vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliğinin sadece ikili açıdan yok, bölge barışı ve uluslararası uzlaştırma bakımından da kritik olduğunu vurgulayan Altunyaldız, ilişkilerimizin ekonomik, ticari ve yatırım boyutlarının siyasi, askeri ve güvenlik ilişkilerimize paralel bir düzeye getirilmesi gerektiğini ifade etti.

“ABD’den beklentimiz terörist başı Fetullah Gülen’in biran önce iadesidir”

“15 Temmuz darbe girişiminin faili Fetullah Tebessüm Eden’in uzun senelerdir Pensilvanya’da ikamet ediyor olması hem ABD’nin PYD/YPG terör örgütü ile yürüttüğü işbirliği, ilişkilerimizde sorun yaratıcı iki esas meseledir” ifadelerini kullanan Altunyaldız, ABD’nin bu terör eylemini, darbe girişimini kınamakta, buna aleyhinde konuşma göstermekte ve darbeye karşı Türkiye’nin yanında olduğunu açıklama etmekte yavaş davrandığını, geç kaldığını vurguladı. Gelinen noktada Türkiye’nin ABD’den beklentisinin Fethullah Gülen’in iadesi ve FETÖ’nün ABD’deki faaliyetlerini engellemeye karşın atılabilecek adımları atması olduğunu bildiren Altunyaldız, bunun müttefikliğimizin bir gereği olduğunu söyledi.

Türkiye’nin ABD’nin de terör listesinde olan PKK terörü ile senelerdir çaba ettiğini açıklayan Altunyaldız, PKK ve PYD arasındaki organik bağın anlaşılır olduğunu belirtti. Altunyaldız “Bir terör örgütünün desteğini alarak bir başkasıyla uğraş etmek, hiçbir terör örgütünü meşru kılmaz. Bu bağlamda, ABD’nin PYD/YPG ile yürüttüğü işbirliğini sonlandırmasını bekliyoruz” biçiminde konuştu.

“Fırat Kalkanı Harekatı Türkiye sınırlarında terör tehdidi bitene kadar devam edecek”

Fırat Kalkanı Harekatının koalisyon güçlerinin de desteğiyle başlatıldığını vurgulayan Altunyaldız, harekatın Türkiye topraklarının Güneydoğu sınırında konuşlanan terör örgütlerine, özellikle DAEŞ’e karşısında istikrarlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Altunyaldız, “Türkiye, sınırlarında terör tehdidi bitene kadar operasyonları devam ettirmeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.