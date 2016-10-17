Ziyaret ettiği abisinin yurdunun önünde otobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetti

Konya’da abisinin yurdunu ziyarete geldiği öğrenilen 15 yaşındaki genç, karşıya aşmak istediği sırada otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, 23.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye takriben Tekin Y. yönetimindeki 41 EF 814 plakalı otobüsle cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki Necmettin Özdemir’e çarptı. Kaza sonrası durum yerine polis ve 112 Ivedi Sıhhat ekipleri sevk edildi. Durum yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardındaki Özdemir’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekiplerinin incelemelerinin arkasından Necmettin Özdemir’in cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi tamamlanmak üzere morga götürüldü. öte taraftan kazada hayatını kaybeden Özdemir’in abisini ziyarete geldiği öğrenildi.

Sürücü Tekin Y. ise ifadesi içerlemek üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.