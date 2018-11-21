Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki patlama

ANKARA (AA) – Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, inşaat ve maden başta olmak üzere birçok sektörde ölümlü iş kazalarını önlemenin en önemli yollarından birinin sendikal örgütlülük olduğunu söyleyerek, "Örgütlü iş yerlerinde, toplu sözleşme düzeni olan iş yerlerinde iş kazalarında ölüm oranı yüzde 1'in altındadır." dedi.

Arslan, Öz Taşıma-İş Sendikasının 6'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sendika genel merkezinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Zonguldak'taki ruhsatsız maden ocağında meydana gelen patlamaya değindi. Arslan, iş kazalarının Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda en iyi mevzuata sahip ülkelerden biri olmasına rağmen bir türlü kazaların önüne geçilemediğini belirten Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sahip olduğumuz mevzuata rağmen ölümlerin önüne geçemiyorsak ortada ciddi bir sorun var demektir. Bu sorunun pek çok yönünün olduğu var ama bir zihniyet sorunuyla karşı karşıya olduğumuz kesin. İnşaat ve maden başta olmak üzere birçok sektörde ölümlü iş kazaların önlemenin en önemli yollarından birisi sendikal örgütlülüktür. Örgütlü iş yerlerinde, toplu sözleşme düzeni olan iş yerlerinde iş kazalarında ölüm oranı yüzde 1'in altındadır. Buna karşın ölümlü iş kazalarının yaşandığı iş yerlerinin yüzde 99'u maalesef sendikal örgütlülüğün olmadığı yerler."

– "Bir şeylerin eksik ve yanlış olduğu ortada"

Evine ekmek götürme derdindekilerin iş kazalarında hayatını kaybetmesinin Türkiye'ye yakışmadığını ifade eden Arslan, şöyle dedi:

"Şimdi arkadaşlarımızın kömür ocağından naaşları başında ağlayan, ağıt yakan kadınlar, babasız kalmış çocuklar göreceğiz. Biz ülke olarak bunu hak etmiyoruz. Maalesef her gün dört kişi iş kazalarında ölmeye devam ediyor. Buradan çağrı yapıyorum, gelin bu konuyu sadece mevzuat konusu görmeyelim, bunu bir zihniyet konusu olarak görelim. Hep birlikte oturup konuşmamız, tartışmamız ve buna ait bir kısım sorumlulukları almamız gerekiyor, çünkü, bir şeylerin eksik ve yanlış olduğu ortada."

Asgari ücret tartışmalarını da gündeme getiren Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun antidemokratik bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Arslan, Türkiye'de son 16 yılda içerisinde demokratikleşmeye yönelik büyük adımların atıldığını ama bu komisyonunun yapısının değiştirilemediğini dile getirdi.

Arslan, yeni yıldan itibaren geçerli asgari ücretin enflasyonun üzerinde olması gerektiğini vurgulayarak, bu yöndeki artışın işçilere analarının ak sütü gibi helal olduğunu ifade etti.

Öz Taşıma-İş'in 6 yıl gibi kısa bir sürede taşımacılık iş kolunun en büyük sendikası olduğunu anımsatan Arslan, sendikanın üyelerine sağladığı sosyal yardımlardan övgüyle bahsetti.

– "Azim, kararlılık ve inançla bugüne geldik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Öz Taşıma-İş Sendikası'nın önemli bir boşluğu doldurduğunu belirterek, sendikanın 6. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

AK Parti hükümeti ve Bakanlık olarak her zaman emekçilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Koca, kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Öz Taşıma-İş Sendikası'nda ve işçilerle birlikte bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay da 6 yıl önce Hak-İş Konfederasyonunun da desteğiyle büyük bir heyecanla kurdukları sendikayı azim, kararlılık ve inançla bugüne getirdiklerine işaret etti.

Kısa sürede 22 bin üyeye ulaşarak taşımacılık iş kolunun en büyük sendikası konumuna ulaştıklarını anlatan Toruntay, "Sendikayı kurduğumuzda iş kolumuzda 50 yıl önce 30 yıl önce kurulan sendikalar vardı. Bize inanların dua ve destekleriyle bugünlere geldik. Allah, bu geldiğimiz noktadan daha ileriye gitmeyi inşallah nasip eder." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Toruntay tarafından Bakan Yardımcısı Koca ile Hak-İş Genel Başkanı Arslan'a günün anısına Türk bayrağı motifli plaket takdim edildi.