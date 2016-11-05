Zonguldakta yoğun sis

Zonguldak kent merkezinde sabahtan saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle cadde trafiğinde görüntü mesafesi düştü. Açıkta bekleyen bir takım tartı gemileri de sis içerisinde kaldı. Gece saatlerinde başlayan yoğun sis sabah saatlerinde de yoğunluğunu sürdürdü. Sis sebebiyle görünüm mesafesi de 30 metreye değin düştü. Meteoroloji yetkilileri de günler öncesinden yaptıkları tahminle sisin birkaç gün daha aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirttiler.

Sertaç Özdemir