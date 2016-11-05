Ana Sayfa   >   Genel   >   Zonguldakta yoğun sis

Zonguldakta yoğun sis

Zonguldak kent merkezinde sabahtan saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle cadde trafiğinde görüntü mesafesi düştü.

05 Kasım 2016 Cumartesi, 11:58
zonguldakta-yogun-sis

Benzer Konular

karda-yiyecek-bulamayan-kuslar-bugday-deposunu-mesken-tuttu
Karda yiyecek bulamayan kuşlar buğday deposunu mesken tuttu
prof-dr-husamettin-arslanamerika-duzenini-surdurmek-icin-teroru-kullaniyor
Prof. Dr. Hüsamettin Arslan:Amerika, düzenini sürdürmek için terörü kullanıyor
sehidin-son-paylasimi-yurekleri-burktu
Şehidin son paylaşımı yürekleri burktu

Zonguldak kent merkezinde sabahtan saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle cadde trafiğinde görüntü mesafesi düştü. Açıkta bekleyen bir takım tartı gemileri de sis içerisinde kaldı. Gece saatlerinde başlayan yoğun sis sabah saatlerinde de yoğunluğunu sürdürdü. Sis sebebiyle görünüm mesafesi de 30 metreye değin düştü. Meteoroloji yetkilileri de günler öncesinden yaptıkları tahminle sisin birkaç gün daha aralıklarla etkisini sürdüreceğini belirttiler. 

Sertaç Özdemir

dünya güncel haberler haber Son Dakika Haberleri zonguldak haberleri

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet