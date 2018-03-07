AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, haftanın ilk gününe de yoğun bir mesaiyle başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Karaman Belediyesi ve Karaman Valiliğini ziyaret eden Milletvekili Konuk, AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısına da katıldı; “güçlü ve gelişmiş bir Karaman için çalışıyoruz” dedi. YATIRIMLAR, KARAMAN’A […]