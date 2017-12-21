“1 Hadis 1 Film” de ödül zamanı

Selçuklu Belediyesi, tarafından düzenlenen ve bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen “1 Hadis 1 Film” Kısa Film Yarışması’nda ödül heyecanı yaşanıyor. Peygamber Efendinin hadislerini ve hayatını farklı pencerelerden yorumlamak, anlamak ve anlatabilmek amacıyla düzenlenen yarışma için 23 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 20:00 ’de Selçuklu Kongre Merkezi’nde ödül töreni düzenlenecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışma jürisinde yer alan birbirinden değerli isimler gecede ödül hayranlarıyla buluşacak. Reyting rekorları kıran sevilen dizi Diriliş Ertuğrul’un senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ, Yönetmen Metin Günay ve Yapımcı-Oyuncu Necati Şaşmaz yarışmanın seçici jürileri arasında yer alıyor. Jüride ayrıca Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin Can’da yer alacak.

Ödül gecesinde dereceye giren filmler arasından; Birinci olan kısa film, Canon EOS 5D Mark III ve Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM Lens, ikinci olan kısa film Macbook Pro 15 inç 2,5 GHz, Üçüncü olan kısa film ise Phantom 2 Vision Plus Multikopter Seti ile ödüllendirilecek. Ayrıca Seçiciler Kurulu’nun ilk 3 için belirlediği eser dışında, 7 adet film de mansiyon ile ödüllendirilecek.

“1 Hadis 1 Film” kısa film yarışması için 91 eser başvuru yaptığı öğrenildi.